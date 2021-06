Thorgan hazard: «Être le héros, cela ne m’arrive pas très souvent»

Thorgan Hazard, on imagine que vous avez dû recevoir beaucoup de messages depuis votre but dimanche à Séville, où vous avez été le héros de tout un pays…

Il faut dire que cela ne m’arrive pas souvent. Dans ce genre de match, il faut tenter sa chance. J’ai visé la lunette comme on dit. C’était une belle frappe, je pense que le gardien croyait que le ballon allait aller de l’autre côté. J’ai revu quelques fois le but car beaucoup de gens me l’ont envoyé, dont ma femme et mes enfants. Ce que j’ai beaucoup apprécié, c’est la tête d’Eden quand j’ai marqué. Il ne s’y attendait pas !

Est-ce votre plus beau but avec les Diables rouges ?