RFC Seraing: un international malien, Cheick Diarra, en test

Ablie Jallow, qui a brillé la saison dernière avec le club du Pairay, est revenu au bercail, à nouveau prêté par le FC Metz. L’ailier droit s’entraîne avec le groupe depuis samedi. Marius Mouandilmadji, lui, est toujours bien présent sur les terrains d’entraînement. Arrivé en test il y a un peu plus d’une semaine, l’attaquant s’était distingué lors de la première sortie amicale des Sérésiens, face à La Gantoise. Il avait inscrit le seul but de la rencontre. Il continue de laisser une belle impression tant au staff qu’à la direction et des négociations pourraient bientôt être entamées. Des dirigeants qui demeurent actifs en coulisses. Ainsi, ils ont pris un autre élément offensif à l’essai : Cheick Diarra.