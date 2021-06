Baromètre social 2020: «L’écart social de Bruxelles avec la Flandre et la Wallonie pourrait encore se creuser»

Un ville très clivée: Saint-Josse est la commune la plus densément peuplée du pays et compte plus de dix fois plus d’habitants au kilomètre carré que Watermael-Boitsfort. - Mathieu GOLINVAUX.

La crise du covid a amplifié la précarité et les inégalités à Bruxelles. L’écart entre Bruxelles et les deux autres Régions se maintient ou s’exacerbe. Et, au vu des données, l’écart social de la Région bruxelloise avec la Flandre et la Wallonie pourrait encore se creuser. » C’est le constat, sombre, que dresse Marion Englert, coordinatrice du Baromètre social. Dans la version 2020 de ce tableau de bord annuel aussi vaste que précis (l’Observatoire de la santé et du social le mettra en ligne ce jeudi), nombre d’indicateurs foncent encore le rouge. La précarité marque tous les pans de la vie (et les chapitres du rapport) : logement, santé, consommation, espérance de vie, intégration sociale, parcours scolaire… Les inégalités aussi : « Le confinement a révélé de manière criante les inégalités en termes de situation de logement et de cadre de vie et, de manière générale, les inégalités sociales de départ se sont amplifiées. »