Les sodas seront moins sucrés d’ici quatre ans

Moins de sucre dans les boissons, c’est la stratégie qu’adoptent depuis plusieurs années les lobbies européens et belges des sodas. Leur objectif aujourd’hui est de diminuer en Belgique et ailleurs de 10 % le niveau de sucre présent dans les boissons rafraîchissantes d’ici à 2025.

Réduire le taux de sucre de 10 % entre 2019 et 2025. C’est l’engagement pris cette semaine par l’organisation européenne qui chapeaute les fabricants de boissons rafraîchissantes, l’Unesda. Côté belge, l’Association royale de l’industrie des eaux et des boissons rafraîchissantes (Fieb) vient de lui emboîter le pas, signifiant sa volonté de diminuer le taux de sucre de 7 % sur la période de 2021 à 2025. Seulement 7 % ? Tenant compte des efforts fournis par les fabricants belges dès 2019 et 2020, l’objectif européen devrait mathématiquement être atteint par notre industrie.