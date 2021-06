«Incroyable que Cavendish gagne» : van der Poel admiratif du sprinter britannique après la 4e étape du Tour de France

Mathieu van der Poel a qualifié d’incroyable le fait que Mark Cavendish ait à nouveau remporté une étape du Tour de France. Le sprinter britannique revient de loin après quelques saisons dans l’ombre. Il a obtenu une place chez Deceuninck - Quick-Step pour 2021, où il a remporté sa 31e étape du Tour à Fougères. Van der Poel a conservé le maillot jaune.

«Nous avions un bon train pour le sprint pour Jasper, mais il ne lui a pas manqué grand-chose à l’arrivée», a déclaré Van der Poel à propos de son coéquipier Philipsen. «On ne peut pas non plus s’imposer tous les jours, mais on continue à essayer de gagner encore une étape».