C’est l’heure de Wout van Aert sur le Tour de France

Le champion de Belgique est favori du contre-la-montre de Laval où le maillot jaune lui tend les bras, à condition de devancer van der Poel de 32 secondes et Alaphilippe de 24.

Le maillot vert, dont Mark Cavendish s’est emparé ce mardi, tout le monde y avait pensé pour Wout van Aert en début de Tour, sauf lui. Et les faits lui donnent raison, on ne le voit ni aux bonifications, ni au sprint à l’arrivée, ce qui nous éloigne donc considérablement de son titre rassurant à Waregem où il avait dompté une pointure en la matière, Edward Theuns. Quand Sagan et Matthews, les deux favoris au maillot vert, viennent grappiller des petits points, l’Anversois cache son maillot de champion de Belgique devant Roglic qu’il protège.