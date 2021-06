Prostituées: le projet de loi qui veut tout changer

Dans le cadre de la réforme du code pénal en ce qui concerne le droit sexuel, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) avait annoncé vouloir « octroyer un statut aux travailleurs du sexe et décriminaliser leurs activités. » Son projet de loi, qui a déjà été commenté par le conseil d’État et le Collège des procureurs généraux, doit être examiné en cette fin de semaine en intercabinet et il est actuellement revu à pas de course, suivant les divers avis reçus (Child Focus, Myria, Payoke, Commission des droits de l’enfant…). Dans sa forme actuelle, le projet ravit les travailleurs du sexe et les asbl de soutien aux prostituées, mais il fait craindre aux associations de lutte contre la traite des êtres humains (TEH) et aux magistrats une montée en puissance de la criminalité liée à la prostitution et une impunité pour les auteurs.