Anne Zagré: «Je m’estime chanceuse»

Anne Zagré ne tremble pas trop. Lorsque paraîtront les listes définitives de World Athletics pour les Jeux de Tokyo, dans un jour ou deux, même si elle ne veut pas encore crier victoire avant leur officialisation, elle sait que son nom figurera en ordre utile sur 100 m haies, où elle est actuellement la 29e « qualifiable » sur 40 au ranking. Une place confortable, due en grande partie à ses trois chronos sous les 13 secondes réussies ces derniers jours, dont son 12.87… à 3 centièmes du minimum, forcé il y a une bonne semaine, lors de la Coupe d’Europe, en Roumanie.

« C’est passé tout près, c’est vrai… », reconnaît-elle. « Mon début de course aurait pu être meilleur. J’aurais dû courir plus en fréquence sur les premières haies. Mais ce qui me rassure, c’est que j’ai fait plus qu’un seul bon chrono. Trois fois sous les 13, il y a de quoi être contente ! »