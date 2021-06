Euro 2020 : l’Ukraine crucifie la Suède dans les arrêts de jeu des prolongations et passe en quarts (vidéos, 1-2)

Pour la quatrième fois à l’occasion de ces huitièmes de finale, il a fallu jouer plus que 90 minutes pour désigner l’adversaire de l’Angleterre à Rome ce samedi 3 juillet. Et de justesse on a évité une longue séance des tirs au but comme la veille lors de l’incroyable France-Suisse pour compléter le tableau des quarts de finale.

À l’inverse du «thriller» de Bucarest, les spectateurs qui avaient pris place mardi soir dans les travées du Hampden Park ont vécu un match plus nerveux qu’emballant. Ce n’est pas une injure de dire qu’il a fallu presque attendre l’ouverture du score par Zinchenko à la 27e pour mettre un peu de vie dans ce match.