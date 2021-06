Au Micro Festival: «Le streaming, c’est bon, il faut qu’on repasse à de l’humain!»

A Liège, le Micro Festival, c’est depuis une dizaine d’années deux ou trois jours de rock, post-rock, électro et autres genres de traverse, axés sur la découverte. Un festival de niche, comme on dit. Après avoir été annulé en 2020, il réintègre le calendrier estival les 7 et 8 août prochains. Yannick Grégoire et Jean-François Jaspers sont pour le moins décidés : « Notre métier, on ne peut pas le faire tout le temps avec du geste barrière. Là, on en a marre ! Nous avons justement une formule qui nous permet de retrouver un peu la base du métier. Il faut le tenter. On ne peut pas encore se retrouver avec un désert comme en 2020 ! Et puis le streaming, c’est bon, il faut qu’on repasse à de l’humain ! »