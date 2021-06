Coronavirus: le casse-tête du Covid Safe Ticket en passe d’être réglé

Le gouvernement fédéral et les entités fédérées ont validé le cadre législatif permettant d’organiser des événements de plus de 5.000 personnes sans respect des gestes barrières à partir du 13 août. Mais le MR pourrait gâcher la fête…

A Ronquières le festival aura bien lieu, de façon normale, les 14 et 15 août prochains, sans masque ni distanciation et sans limite de jauge mais avec des conditions d’accès strictes. © Pierre-Yves Thienpont.

Danser collé serré sans masque ni geste barrière au sein d’une foule compacte. Ce qui relevait encore il y a peu du rêve éveillé (du moins pour ceux qui aiment ça) est en passe de devenir une réalité grâce au Covid Safe Ticket. À l’origine, ce pass qui permettra d’organiser des événements de masse (entre 5.000 et 75.000 personnes) était une demande des Régions. La Wallonie voulait avoir son Grand Prix et la Flandre le festival électro Tomorrowland. Le Pukkelpop et le festival de Ronquières ont ensuite été ajoutés à la short-list des événements concernés.