Course contre-la-montre pour Kevin De Bruyne et Eden Hazard

En matière de guérison, les sportifs semblent parfois battre des records de vitesse. La préparation et la prise en charge sont les ingrédients essentiels de cette prouesse, à rebours de certains fantasmes. Une course contre-la-montre dans laquelle sont engagés Kevin De Bruyne et Eden Hazard.

Joueront, joueront pas vendredi soir le duel face à l’Italie ? La cuisse d’Eden Hazard et la cheville de Kevin De Bruyne sont au centre depuis dimanche soir d’un suspense de taille nationale. Rien ne dit que les deux joueurs pourront prendre part à la rencontre. Mais la Belgique du foot peut l’espérer. Ce qu’elle fait d’autant plus facilement que cet espoir croise une croyance désormais bien installée : les sportifs, s’ils sont faits de chair et de sang comme tout le monde, sont capables mieux que quiconque d’écourter une convalescence et de hâter un retour à la pratique physique.