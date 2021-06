Roger Federer, un petit retour gagnant

Une fois de plus, ce Wimbledon d’emblée marqué par l’émotion, a retenu son souffle au moment de voir son Roger Federer malmené (6-4, 6-7, 3-6) par un Adrian Mannarino, toujours inspiré sur gazon. Ce nouveau Suisse-France à rebondissements tirait vers le 2-2, et donc la prolongation d’un 5e set, lorsque le Parisien se tordait malencontreusement le genou droit, son abandon devenant inévitable. Ce n’était pas la manière (ni avant, ni après la chute de son adversaire) dont Federer voulait fêter son retour dans le temple, mais au moins, il aura une occasion de plus pour se relancer dans sa course folle contre le temps.

Seul Grand Chelem à avoir complètement remballé son édition 2020 sous la menace du coronavirus, Wimbledon s’offre d’emblée un bouquet d’émotions. Un parfum de retrouvailles qui fait vibrer les cœurs d’une manière irrésistible, tel un amoureux battant la chamade rien qu’en pressentant l’effluve de sa belle, quittée la veille. Depuis 1877, on a appris à savourer la tradition du plus grand tournoi du monde, mais c’est fou comme ce goût unique a manqué aux fans et aux joueurs, après seulement un an de privation… Même la pluie qui a sérieusement perturbé les deux premières journées de cette édition, et qui est finalement aussi ancrée dans l’histoire de Wimbledon, n’est pas parvenue à refroidir les ardeurs.