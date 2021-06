Grand Prix du Jury et le Prix du Public à Sundance en 2020, Minari est l’un des films qui a fait parler de lui lors de la dernière cérémonie des Oscars. Nommé six fois, il a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Youn Yuh-jung (première actrice sud-coréenne à remporter un Oscar). Une actrice qui participe pleinement à la réussite de ce film, en lui insufflant un ton décalé.