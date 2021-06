«Wrong Turn»: loin d’être parfait, mais louable

Scott Shaw débarque au poste de police d’un petit bled de Virginie. Inquiet : sa fille et un groupe de cinq amis n’ont plus donné signe de vie depuis un moment, alors qu’ils étaient partis en rando dans les Appalaches. Dans un bar, un pilier de comptoir le prévient : « Là dehors, la Nature mange tout ce qu’elle attrape. Jusqu’à l’os. Elle s’en fout de savoir si c’est une mignonne jeune fille ! » Flash-back… Six semaines plus tôt. La petite bande de copains arrive dans la région. A l’auberge, on leur conseille de bien rester sur le sentier. « Le pays ici peut être impitoyable. » Ils vont vite s’en rendre compte.