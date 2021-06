Céline Sciamma à propos de «Petite Maman»: «Je me cache moins qu’avant dans mes films»

entretien

En 2019, elle remportait le prix du scénario à Cannes pour Portrait de la jeune fille en feu, un film (césarisé et nommé aux Golden Globes) qui a fini d’asseoir sa réputation de personnalité incontournable du cinéma français, après les déjà remarqués Bande de filles, Tomboy et Naissance des pieuvres. À 42 ans, la réalisatrice et cinéaste Céline Sciamma semble au sommet de son art, de plus en plus confiante, et livrant des films de plus en plus personnels, à l’image de Petite Maman, un cinquième long-métrage émouvant, fort mais jamais larmoyant présenté en compétition à la Berlinale en mars dernier.