Les angoisses existentielles de Whispering Sons

Contrairement à quelques autres groupes, ils ont eu un peu de chance, les cinq jeunes gens. Comme le résume Fenne Kuppens : « Le corona est arrivé après la fin d’une campagne assez intensive pour le premier album. Nous avions à ce moment-là joué tous nos concerts. » Du moins les plus importants, y compris en festival, comme ces Lokerse Feesten affichant aussi Patti Smith, ou pendant cette tournée européenne en première partie d’Editors. « Et soudain, tout était fini ! Pour moi, c’est plus ou moins tombé comme une période de repos. Bien sûr, les conditions n’étaient pas idéales, mais ça a aussi permis de retrouver un peu d’énergie. Et comme nous nous retrouvions entre deux albums, nous avons pu bien terminer le second. En réalité, nous avons été très productifs ! » Et Kobe Lijnen, le guitariste et principal compositeur de Whispering Sons de s’exclamer : « L’album était prêt depuis novembre, ça fait des siècles ! Là, nous sommes pressés de remonter sur scène, ça a assez duré ! »