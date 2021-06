Sophie Alour à propos de «Enjoy»: «Trouver un langage universel, c’est aussi se mélanger»

entretien

La saxophoniste française Sophie Alour reste dans la joie. Après Joy, sorti l’année passée, voici Enjoy. En fait, c’est quasi le même album, avec les mêmes morceaux, mais avec un personnel un peu différent, l’adjonction du violon de Fiona Monbet, de la voix de Raphaëlle Brochet, du saz d’Abdallah Abozekry, du derbouka d’Ersoj Kasimov. Mais la base reste : Damien Argentieri au piano, Donald Kontomanou à la batterie et Philippe Aerts à la contrebasse. Plus Sophie elle-même, évidemment, au sax ténor, à la flûte, aux compositions et aux arrangements. Un album-bis inutile ? Pas du tout. D’abord parce que les accents celtes rejoignent les accents orientaux. Et puis parce qu’il respire le bonheur de jouer de la bonne musique pour enflammer les auditeurs.