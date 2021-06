Les sans-papiers aussi déconfinent. Et font voir leurs plaies

C’est un dossier qui tétanise un peu tout le monde : 430 sans-papiers ultradéterminés en grève de la faim depuis un mois, cela commence à sentir le danger. L’objectif est aujourd’hui d’éviter un drame, soit, pour parler clair, d’éviter les cadavres promis par l’un des porte-parole du mouvement. Samedi dernier, lors du Grand Oral La Première-Le Soir, le Premier ministre, Alexander De Croo, a soutenu le secrétaire d’Etat Sammy Mahdi et sa « bonne gestion du dossier », insistant sur la volonté du gouvernement de régler cette problématique « de façon humaine et pas en montrant comme on est viril ». Allusion indirecte à la méthode « Francken » version suédoise. Mais voilà, si la gestion humaine relève de l’évidence, qu’implique-t-elle dans le cas présent et face aux 150.000 personnes qui sont sur le territoire belge, travaillent souvent depuis des années dans le bâtiment, le nettoyage ou la garde de nos enfants pour des tarifs au rabais et sans droits ?