«Sea, sex and jealousy» au bord du lac de Genval

Sea, sex and sun. Ou presque. Sea ? Ce n’est pas tout à fait la mer mais, pour l’ambiance aquatique, le lac de Genval coche les bonnes cases. Sex ? Avec la comédie de Marc Camoletti, Sex and Jealousy , programmée pendant tout le mois de juillet, on tape en plein dans le mille. Sun ? D’accord, on est en Belgique, mais ces derniers étés ont prouvé qu’il pouvait aussi régner un climat tropézien sur le plat pays. Conclusion, le refrain gainsbourien pourrait bien devenir l’hymne de cette nouvelle édition du festival « Il est temps d’en rire », qui prend de nouveau ses quartiers sur la pelouse, au bord du lac de Genval.