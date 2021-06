«Textilités»: l’art contemporain au fil du temps

Pas une colonne, pas une cimaise. C’est la première surprise de cette exposition présentée dans la Grande Halle des Anciens Abattoirs montois sous l’égide de BeCraft. On découvre un espace aussi vaste qu’aéré, on remarque pour la première fois les structures métalliques du plafond, on embrasse d’un seul regard plusieurs dizaines d’œuvres.

On est ensuite frappé par un ensemble d’éléments : la couleur très présente, les formats étonnamment variés depuis les minuscules os de Laurence Dervaux entourés de fil rouge jusqu’aux grands tableaux tissés de Javier Fernandez. Ceux-ci attirent le regard, en bout de parcours, par leur taille mais aussi et surtout par la profondeur, la luminosité, la présence de ces monochromes rappelant l’univers d’une Marthe Wéry. Pourtant, les œuvres de Javier Fernandez ne sont pas de la peinture mais bien du tissage haute lisse où l’artiste mêle rayonne et coton pour obtenir un véritable tableau tout en rigueur et en précision.