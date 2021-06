Yves Van Laethem: «Il est possible que le nombre de contaminations recommence à augmenter dans les semaines qui viennent»

Les chiffres continuent leur évolution favorable, a déclaré Yves Van Laethem à l’occasion d’une conférence de presse du Centre de crise ce mercredi. C’est une bonne nouvelle car cela fait à peu près trois semaines que nous avons entamé le plan été. »

« La diminution des contaminations et dans une moindre mesure celle des hospitalisations semblent lentement ralentir, a toutefois tempéré l’infectiologue. Les prochains jours nous dirons plus clairement si nous évoluons vers un plancher dans les chiffres en question. En raison des nombreux assouplissements, il est possible que le nombre de contaminations recommence à augmenter dans les semaines qui viennent. »