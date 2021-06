Schuen, Heide, «Die Schöne Müllerin»

On n’avait plus connu un naturel aussi habité depuis Hermann Prey et Olaf Bär. Chaque lied écoule sa mélodie avec une spontanéité qui donne un poids à chaque mot sans rien perdre de l’évolution de la phrase mélodique, admirablement amenée par le piano de Daniel Heide. Au fil du récit, la voix peut s’assombrir sans jamais se départir de ce naturel obsédant. Schubert à son sommet, car il redevient simple et demeure profond.