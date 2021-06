La biotech wallonne Promethera lève 20 millions d'euros pour son médicament HepaStem

Cette levée de fonds importante est destinée à sécuriser le financement de l'essai clinique de la phase IIB du médicament HepaStem. Les résultats de la phase IIA ont déjà démontré la sécurité et des signes préliminaires d'efficacité pour soigner la défaillance hépatique aiguë couplée à la défaillance d'autres organes tels que le cœur, les poumons ou le cerveau (ACLF en anglais).

L'ACLF est une sévère complication des maladies hépatiques chroniques, causées par des agressions toxiques, virales ou immunitaires du foie. Ce grave problème de santé touche plus de 50.000 patients annuellement en Europe et aux USA, et est associée à une mortalité à court terme très élevée, entre 40 et 70% selon les stades de sévérité. Actuellement, la transplantation hépatique demeure le seul traitement clairement identifié.

Des investisseurs belges, allemands et chinois participent à ce nouveau financement et le gouvernement wallon a apporté son soutien à la transaction. Parallèlement, un accord de licence permettra également le développement clinique d'HepaStem en Chine.