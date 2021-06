Helora, le nouveau réseau hospitalier de Mons à l’ouest du Brabant wallon

Pour des groupes hospitaliers aux origines convictionnelles opposées, il fallait un lieu neutre pour annoncer une volonté de fusion d’ici 2030. C’est ainsi, à mi-chemin entre Mons et La Louvière, que l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu a été choisi pour symboliser l’ascension hospitalière que représente Helora, du nom du nouveau réseau hospitalier porté ce mardi sur les fonts baptismaux en présence de ses trois parents : le pôle hospitalier Jolimont, le CHU Tivoli et le CHU Ambroise Paré. Un réseau qui entend devenir le premier réseau intégré de Wallonie pour répondre aux attentes de santé d’un bassin de 755.000 habitants s’étendant sur deux provinces et 42 communes et allant de la région de Mons-Borinage à l’ouest du Brabant wallon, en passant par le Centre et la Thudinie.