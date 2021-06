Miss Marx: regards croisés à la galerie Triangle Bleu

Alors que s’ouvre la saison des festivals dans la ville de Stavelot, la galerie Triangle Bleu présente une exposition singulière, articulée autour de la figure engagée d’Eleanor Marx (1855-1898), fille cadette du grand Karl, traductrice de son père et socialiste « de terrain » dans l’Angleterre victorienne plutôt mesurée. Une personnalité haute en couleur, pétrie de paradoxes, à qui la réalisatrice Susanna Nicchiarelli a consacré un biopic présenté à la Mostra de Venise en 2020. À l’occasion du tournage en Belgique (Spa et Verviers pour les scènes d’extérieur, musée d’Ansembourg à Liège pour certaines scènes en intérieur), le jeune photographe Christopher Roxs (Saint-Vith, 1994), établi à Stavelot, a baladé son objectif sur le terrain, non pas comme photographe de plateau mais pour révéler des moments parallèles, intimes, qui dépassent l’ambiance « back-stage » pour mettre en lumière des instants de fragilité que le cinéma n’aurait pas nécessairement conservés.