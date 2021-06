Festival musical de Namur: le bonheur des petits effectifs

La pandémie a encore frappé, imposant au Festival de Namur de se concentrer sur des effectifs plus limités. Adieu donc aux grands oratorios ou opéras coproduits avec des festivals français : la Semele de Händel sera bien enregistrée au Grand Manège, question de tester la sonorité du lieu, mais sans public. Et le 3 septembre, date prévue pour l’ouverture du Grand Manège, l’orchestre Millenium et le Chœur de Chambre de Namur seront bien là autour de Julie Roset et de Leonardo García Alarcón pour un concert Händel qui suivra l’enregistrement de leur deuxième disque. La salle se refermera ensuite le temps de mener à bien la continuité des travaux.