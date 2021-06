Youri Tielemans l’assure avant le choc face à l’Italie à l’Euro 2020: «Les leçons du Mondial 2018 ont été tirées»

Ce mercredi à 16h30, ce sont Youri Tielemans et Dries Mertens qui se sont présentés devant la presse. Ces derniers montent en puissance à l’approche du grand rendez-vous à venir. En espérant que ce ne sera pas le dernier.

C’est Youri Tielemans qui a lancé les hostilités. En évoquant dans un premier temps l’importance de la récupération entre les matches… « Il est très important de récupérer entre les rencontres. C’est important pour le corps. Ce succès face au Portugal et le fait de voir nos familles par la suite, c’est un réel boost », a-t-il lancé avant de répondre à une question précise. « Un seul tir cadré face au Portugal ? Oui, mais on a été efficace. Quand on se crée des occasions, ça peut venir de partout. Il faut donc rester calme ».