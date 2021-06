Défense: au parlement, ça discute déjà du remplaçant du futur F-35

Lancé par Paris et Berlin en juillet 2017, le SCAF a été rejoint par l’Espagne mi-2018. Le projet vise le développement d’un nouvel avion de combat, de drones d’accompagnement et d’un «cloud de combat» destiné à faire fonctionner ces engins en réseau. - Sadak Souici/Le Pictorium Agency via ZUMA Press.