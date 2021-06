Nouveau rebondissement dans le dossier Balikwisha: le joueur du Standard a fait jouer la loi de 1978 pour retrouver sa liberté

Si le jeune ailier ne jure que par l’Antwerp, qui lui propose des conditions salariales bien supérieures à celles que le FC Bruges lui a offertes et qu’il souhaite donc rejoindre, le Standard ne l’entend pas de cette oreille et préfère le pousser vers le FC Bruges, sur base d’une indemnité de transfert plus intéressante et d’un accord trouvé avec la direction du Club et valable jusqu’au… 1er juillet. D’où un blocage complet de la situation…

Concrètement, l’Antwerp propose au Standard une somme de transfert de 4,5 millions, assortie de bonus (en cas de qualification, en fin de saison, du club anversois pour la Ligue des Champions ou l’Europa League) et un pourcentage de 20 % sur la revente du joueur. Trop peu pour la direction liégeoise, chaque partie défendant ses intérêts.