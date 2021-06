La piscine de «Pool is cool» est avancée

Réunissant citoyens et experts, la plateforme « Pool is cool » milite pour la réintroduction de sites de baignade en plein air, accessibles à tous. En proposant notamment durant l’été, l’aménagement de bassins temporaires comme celui qui est inauguré ce jeudi, à côté du pont Pierre Marchant (Anderlecht) en bordure du canal. Ouverte tous les jours (sur réservation) de 13 à 19h, la piscine s’étend sur pas moins de sept mètres de long et sept de large.