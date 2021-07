Distributeurs de billets: Batopin va revoir sa copie

Il y a deux semaines, Le Soir apprenait que l’ASBL Financité, qui lutte pour plus d’inclusion financière dans notre pays, avait déposé une plainte à l’Autorité belge de la concurrence (ABC) contre les deux initiatives bancaires visant à rationaliser le nombre et la gestion des distributeurs de billets dans notre pays. Selon Financité, l’entreprise Batopin (qui rassemble BNP Paribas Fortis, KBC, ING et Belfius) et la coopérative Jofico (Argenta, AXA Banque, Crelan, vdk bank et bpost) n’avaient pas remis en 2019 de dossiers préalables à leur création à l’ABC. L’ASBL interpellait également l’auditorat sur la possible baisse de qualité du service fourni au consommateur. Batopin était particulièrement visée à ce dernier niveau puisque la société a prévu de diviser par deux le nombre d’automates de ses quatre actionnaires dans les trois ans.