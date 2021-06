Dries Mertens est conscient qu’il n’est pas au top de sa forme avec les Diables rouges: «Je veux faire mieux»

C’est un match particulier qui attend Dries Mertens vendredi à partir de 21h à Munich. En effet, le Diable rouge va croiser l’Italie en quart de finale de l’Euro 2020. Et cette nation, il la connaît très bien, comme il l’a avoué en conférence de presse ce mercredi.

« C’est pour moi spécial de jouer face à l’Italie. Je viens d’évoluer durant 8 saisons dans ce pays », expliquait le Napolitain. « L’Italie a davantage confiance en elle grâce à une série de succès et un seul but encaissé depuis le début du tournoi. En Italie, le danger peut venir de partout. Il y a de l’expérience et de la jeunesse dans cet effectif. Quant à moi, je me sens un peu Italien dans ma manière de vivre. Je profite à fond de la vie. Et puis, ça aide quand on habite près de la plage et dans une belle ville comme Naples ».