Le bâton de Nasazzi, l’autre enjeu de Belgique-Italie

1 Nasazzi était la star de l’Uruguay, en 1930

Ce trophée virtuel, et donc non matérialisé, a été créé par les Uruguayens, contre l’avis de la FIFA, après leur victoire dans la première Coupe du monde de l’histoire, en 1930. L’idée était que, un peu comme en boxe, la meilleure équipe du monde remette son titre en jeu à chaque match. Il fut baptisé du nom du capitaine, défenseur et star de l’Uruguay, José Nasazzi, décédé en 1967 à l’âge de 68 ans. Et l’Uruguay le perdit dès le 6 septembre 1931 en s’inclinant 2-0 au Brésil lors de la Copa Rio Branco, une épreuve aujourd’hui disparue.

2 Il faut battre le tenant du titre en 90 minutes