Luminus teste avec succès une technologie pour mieux gérer les flux d'électricité verte

Le premier opérateur de réseaux de distribution d'électricité et de gaz, Ores, et la société Luminus, filiale du groupe EDF, testent depuis deux ans à Lierneux une technologie baptisée "O-One". Elle sert à prédire les moments où les éoliennes et autres dispositifs de production d'énergie verte sont capables d'injecter un maximum d'électricité sur le réseau. Cet outil de gestion active du réseau s'avère essentiel pour limiter les pertes d'énergie.

Avec cette nouvelle technologie, la société est désormais capable de mieux gérer le caractère intermittent des productions vertes et d'aller au-delà des limites d'injection imposées aux éoliennes. A Lierneux, où Luminus exploite depuis deux ans six éoliennes d'une capacité totale d'injection de 19,2 MW (9.200 ménages), le réseau local, conçu pour distribuer de l'électricité à une densité de population relativement faible, n'est pas en mesure d'accueillir toute la production d'énergie. L'injection est alors limitée à un seuil de sécurité de 11,7 MW pour éviter les risques de congestion, et donc des pannes, l'offre et la demande n'étant pas toujours concomitants.

Cette situation est récurrente lors de l'apparition de nouvelles unités de production décentralisées telles que des parcs éoliens, champs photovoltaïques ou unités de cogénération, et entraîne des pertes d'énergie. C'est pourquoi il est essentiel de pouvoir déterminer quand ces unités peuvent injecter le maximum de leur production.