Antony Blinken: «La Chine est le pays le plus compliqué auquel nous ayons affaire»

entretien

Costume bleu, gestes affables, une attention de tous les instants pour les moindres détails et pas un mot laissé au hasard. L’Amérique de Joe Biden compte sur lui pour renforcer les alliances grâce auxquelles il sera possible de relever les défis posés par la Russie et la Chine. Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, met l’accent sur la nécessité de relancer les démocraties, tant de l’intérieur, en répondant ensemble à la pandémie, aux changements climatiques et aux inégalités, que de l’extérieur, en affrontant la Russie et la Chine.