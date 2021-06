Le vote de la Loi Pandémie est reporté

CDH, N-VA et PTB ont obtenu que les amendements exposés soient examinés par le Conseil d’Etat. Manœuvres dilatoires ? Jusqu’ici, leurs remarques ont permis d’améliorer le texte.

Instrumentalisation du Conseil d’Etat ? Opposition parlementaire constructive ? Les deux thèses se font face après la séance plénière de la Chambre, ce mercredi après-midi. Les ténors de la majorité et de l’opposition devaient débattre du projet de loi Pandémie, lequel prévoit, dans des circonstances comme celle de la crise sanitaire, les modalités d’un contrôle allégé des décisions du gouvernement par le Parlement. L’opposition l’avait annoncé : elle est venue avec de nouveaux amendements. Et un nouveau renvoi du texte devant le Conseil d’Etat a obtenu neuf voix de plus que les cinquante nécessaires, reportant le vote à la semaine prochaine.