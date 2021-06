Une vie semée d’embûches pour les louveteaux wallons

Akela et Maxima ont la joie de vous annoncer la naissance de leurs louveteaux, X, Y et Z… » Le faire-part aurait dû parvenir il y a quelques semaines, mais ce n’est qu’au début de cet été que la nouvelle a été officialisée. Le couple de loups installé sur le plateau des Hautes-Fagnes a donné naissance à trois petits. C’est par un hasard extraordinaire qu’un agent du département de la Nature et des Forêts est tombé nez-à-museau avec l’un d’entre eux, bien caché dans les molignies. Trois petits ont été repérés, mais il pourrait y en avoir davantage. La Wallonie héberge donc officiellement sa première meute, alors qu’une autre est installée en Flandre – August et Noëlla ayant déjà procréé à deux reprises : cinq louveteaux en 2020 dont deux ont été écrasés par une voiture, et quatre nouveaux petits en 2021.