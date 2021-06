Coronavirus: la deuxième vague serait principalement due aux variants

Selon une étude de deux universités belges, plus de la moitié des souches de Covid-19 circulant en Europe à la fin de l’été 2020 n’ont été introduites qu’après le 15 juin.

Une étude menée conjointement par la K.U.Leuven et l’ULB publiée mercredi démontre que la deuxième vague de coronavirus en Europe était principalement due à la propagation des différents variants du virus. Plus de la moitié des souches de Covid-19 circulant en Europe à la fin de l’été 2020 n’ont été introduites qu’après le 15 juin. Cela suggère que les assouplissements et les voyages internationaux ont joué un rôle important dans l’émergence de la deuxième vague. Les chercheurs prônent donc la prudence.