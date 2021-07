Coronavirus: une étude démontre l’impact des voyages internationaux sur la circulation du virus

Selon une étude de deux universités belges, plus de la moitié des souches de SARS-CoV2 circulant en Europe à la fin de l’été 2020 n’ont été introduites qu’après le 15 juin.

Une étude menée conjointement par la K.U.Leuven et l’ULB publiée mercredi analyse l’impact des voyages internationaux sur la circulation du virus lors de l’été 2020. Leurs analyses démontrent que dans la majorité des pays étudiés, plus de la moitié des souches circulant à la fin de l’été résultaient de nouvelles introductions depuis le 15 juin. Cela suggère que les assouplissements et les voyages internationaux ont joué un rôle important dans l’émergence de la deuxième vague. Les chercheurs prônent donc la prudence.

L’équipe de chercheurs a reconstitué la distribution géographique des souches du virus nouvellement introduites. Pour ce faire, ils ont utilisé des données sur l’épidémie, la mobilité et les génomes des virus provenant de dix pays : l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suisse.