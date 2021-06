Pour ne pas ralentir une justice bruxelloise déjà plus qu’engorgée, un projet de loi prévoit un renfort de cadres. Plus de 6 millions sont débloqués à cette fin.

La commission Justice a adopté, ce mercredi, une série de dispositions prises pour que le procès des attentats de Bruxelles, qui doit se dérouler dès le 1er septembre 2022 et durer plus d’une année, se tienne sans trop chambouler la justice bruxelloise, laquelle accuse déjà un très important arriéré. Un renfort de magistrats et de personnel administratif est attendu, en espérant que cela suive du côté du recrutement…