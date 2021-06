Mathieu Van der Poel: «Ma meilleure journée de vélo cette année»

Ce n’est pas la première fois qu’un « non » spécialiste du contre-la-montre prouve que le port du maillot jaune constitue finalement une troisième roue. Julian Alaphilippe avait même fait mieux, à Pau, en remportant carrément le chrono devant les spécialistes. Mathieu van der Poel, qui semblait étonné d’être ainsi supporté par le public mayennais, fin connaisseur de cyclisme, s’est arraché pour conserver le maillot jaune que Tadej Pogacar menaçait de lui saisir.

Cela s’est joué à peu de choses et c’est clairement la motivation qui a fait la différence pour permettre au Néerlandais de visiter les châteaux de la Loire, jeudi, et une partie de la Bourgogne, vendredi, avec ce maillot qui le rend de plus en plus « poupoulaire », pour reprendre un mot-valise utilisé par les spectateurs.