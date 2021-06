Un partage blanc entre le Standard et l’Union en amical

Le Standard et l’Union Saint-Gilloise n’ont pu se départager, mercredi en début de soirée à l’Académie, au terme d’un match amical où aucun but n’aura été inscrit (0-0). C’est toutefois l’équipe unioniste qui sera passée le plus près de la victoire, à la 68e minute de jeu, lorsque le jeune gardien Matthieu Epolo (16 ans) arrêta un penalty provoqué et tiré par Vanzeir, après une intervention fautive de Gavory. Avant cela, c’est Paolucci qui avait but son envoi passer au-dessus de la cage liégeoise.