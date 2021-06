Nick Kyrgios: «Pas mal pour un joueur à mi-temps»

Sacrée journée à Wimbledon ! 83 matches au programme de ce mercredi (dont encore 53 du premier tour !), le géant vert a mis les gaz pour rattraper le temps perdu à cause de la pluie. Et parmi toute cette agitation, on a retrouvé un Nick Kyrgios qu’on n’avait plus vu gagner, hors Australie, depuis 19 mois ! Lors d’un vrai test contre Ugo Humbert, dernier vainqueur à Halle, l’Australien est resté égal à lui-même, capable du meilleur comme du pire, en 5 sets, mais toujours avec ce sens inné du spectacle et de la punch-line.