Où puis-je aller dans l’UE?

En principe, dès ce 1er juillet, partout dans l’UE et les pays associés (Islande, Norvège, Liechtenstein et Suisse). Selon le site de la Commission, à la veille de l’entrée en vigueur de la législation européenne, la Hongrie, l’Irlande, Malte, les Pays-Bas, la Roumanie, la Suède et la Suisse ne sont pas encore soit connectés au système, soit capables de lire les certificats émis ailleurs, soit capables d’émettre leurs propres certificats. Si un Etat n’est pas capable d’émettre un certificat à ses résidents, cela ne veut donc pas dire qu’il n’est pas prêt à vérifier votre document émis ailleurs. A noter que la Hongrie est fermée aux ressortissants étrangers quoi qu’il arrive jusqu’à nouvel ordre. L’Irlande acceptera les certificats covid européens dès le 19 juillet. Malte dit sur son site des Affaires étrangères qu’il les acceptera dès le 1er juillet.