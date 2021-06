Par Lorraine Kihl et L.K.

L’histoire de la suédoise a été jalonnée de polémiques sur la migration dans un climat hyperpolarisé qui a laissé des traces. La Vivaldi, peu alignée sur la question migratoire, était unanime sur une chose au moment de signer l’accord de gouvernement : il fallait apaiser et normaliser le débat sur le sujet. Plus question de se construire une popularité sur un dossier qui profite in fine à l’extrême droite. Retour sur quelques affaires marquantes sous la suédoise.