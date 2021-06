Tour de France: la gifle de Tadej Pogacar

Une claque. Une fameuse, du genre à chauffer la joue, secouer les repères jusque dans les oreilles et hanter les nuits. Entre Changé et Laval, sur le premier chrono de ce Tour de France, Tadej Pogacar a balancé une droite qui n’a rien d’un coup de semonce. Que du contraire, c’est brutal, énorme, à couper le souffle et crisper le visage à en mouiller les yeux. Le Slovène, qui avait détricoté le jaune des épaules de Primoz Roglic, lors du dernier chrono montagneux de la Grande Boucle 2020, a cette fois explosé la concurrence sur un exercice nettement plus classique. Un tracé pour spécialistes de l’effort solitaire où le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège n’a absolument jamais laissé la moindre place au suspense, quitte à dépiter le champion d’Europe de la chose Stefan Küng.