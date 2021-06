Bill Cosby libéré après l’annulation de sa condamnation pour agression sexuelle

Condamné pour agression sexuelle, le comédien Bill Cosby a été libéré mercredi de prison, juste après l’annulation du jugement par la Cour suprême de Pennsylvanie, une décision qui représente un camouflet pour le mouvement #MeToo.

« Les condamnations et les peines infligées à Bill Cosby sont annulées et il doit être libéré », a écrit la haute juridiction de l’Etat à la fin d’un long arrêt de 79 pages au sujet du comédien. Peu avant 14H30 (heure locale), le créateur de la série « The Cosby Show », âgé de 83 ans, est sorti du SCI Phoenix, établissement situé à Collegeville en Pennsylvanie, où il était détenu depuis sa condamnation, en septembre 2018, pour avoir drogué et agressé sexuellement Andrea Constand, une femme qu’il avait invitée à son domicile en 2004.