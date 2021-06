Meeting de Liège: Thiam se prépare, Semenya se bat

Ni l’une ni l’autre n’a gagné sa course ce mercredi soir au meeting international de Liège où la température était trop froide et l’humidité trop envahissante. Mais tant Nafi Thiam, sur 100 m haies, que Caster Semenya, sur 5.000 m, deux championnes olympiques aux destinées fondamentalement différentes, ont accompli ce qu’elles étaient venues chercher à Naimette-Xhovémont.

La première, pour sa 6e compétition en plein air de l’année, voulait travailler une dernière fois sa vitesse sur les obstacles après ses deux sorties initiales à Tilburg (13.68) et Leyde (13.57). Elle a réussi un chrono entre les deux premiers en terminant 5e en 13.64 d’une course remportée par Anne Zagré en 13.13 (+0,1), qui a perdu quelques précieux centièmes en se désaxant et en heurtant la dernière haie.