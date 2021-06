Il ne s’agit pas seulement de reprendre l’avion, il va falloir montrer « patte blanche » et surtout être assuré d’être contrôlé et déclaré « bon pour le voyage ».

Et voilà, c’est parti ! Premier juillet, on passe en mode vacances, c’est l’heure des grands départs. Et quels départs, puisque cela fait des mois que le concept de déplacement, de franchissement de frontières, de vols aériens et d’étranger avait disparu de nos horizons.